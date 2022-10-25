70-летний бывший киномагнат обвиняется в четырех случаях изнасилования и ряде других преступлений сексуального характера.
Среди обвинителей жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома актриса и режиссер Дженнифер Сибел. Все обвинения Вайнштейн отрицает.
В 2020 году он был приговорен к 23 годам тюрьмы. Сейчас суд рассматривает его апелляцию.
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