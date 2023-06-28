Ночное нападение на офис Rammstein

Факт нападения на штаб-квартиру Rammstein подтвердила пресс-служба берлинской полиции во вторник вечером, 27 июня. В офисе были разбиты окна, а стены испачканы черной краской. О подоплеке преступления и мотивах организаторов атаки официальной информации пока не поступало. По данным полиции, о нападении проинформированы спецслужбы.

Сообщения о произошедшем быстро распространились на различных интернет-платформах. Среди прочих в Twitter появилось сообщение от берлинской группы North East Antifa Berlin, в котором говорится: "Согласно тексту на Kontrapolis в ночь на 26 июня было совершено нападение на штаб-квартиру Rammstein в Берлинском районе Райникендорф".

В свою очередь на странице Kontrapolis, которая называет себя "Платформой для новостей и дебатов Берлина" и "Частью освободительной, антиавторитарной и революционной борьбы в этом городе", появилось сообщение, в котором анонимные пользователи пишут, что в ночь на 26 июня атаковали штаб-квартиру Rammstein в районе Берлин-Райникендорф". Под логотипом Rammstein неизвестными была размещена надпись: "Никакой сцены для преступников". В связи с этим представитель берлинской полиции сообщил, что обстоятельства этого заявления будут расследованы, в том числе и спецслужбами.