Никита Михалков был госпитализирован 5 января 2023 года. Причём сведения о его состоянии были противоречивыми, как и информация о диагнозе.

10 января режиссер сообщил в своем Telegram-канале, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение. Точнее, сообщение от его имени появилось на канале. Оставил ли его сам Михалков — вопрос открытый.