"Ничто не сравнится с тобой". Скончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор

Ее тело было обнаружено без признаков жизни в ее собственном доме в Лондоне. Полиция прибыла туда в среду около 11 часов по местному времени и констатировала смерть певицы.
В столичной полиции заявили, что не рассматривает обстоятельства смерти О’Коннор как подозрительные. Полицейский рапорт будет передан коронеру, которому предстоит установить точные причины смерти.
«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья очень расстроены», – говорится в заявлении семьи.
С 2018 года, после того как она приняла ислам, О’Коннор называла себя Шухада Садакат, однако на сцену продолжала выходить как Шинейд О’Коннор.
Певица рассказывала, что долгое время боролась с депрессией и признавалась, что ее часто посещали мысли о самоубийстве.
Сильнейшим потрясением для нее стала смерть 17-летнего сына Шейна, покончившего жизнь самоубийством в 2022 году.
Слава пришла к Шинейд в 1990 году с кавер-версией песни Принца Nothing Compares 2 U («Ничто не сравнится с тобой»).
Клип на песню был просмотрен в YouTube почти 400 млн раз. В общей сложности О’Коннор выпустила 10 альбомов.
Дерзкая и откровенная, с наголо обритой головой, неизменным выражением страдания на лице, в бесформенных балахонах, она бросила вызов поп-культуре своего времени с ее сложившимися стереотипами женственности и сексуальности.
Певица запомнилась всем не только музыкой, но и своими взглядами на религию, секс, феминизм и войну.
«Все, видите ли, хотят поп-звезду, – писала она в своих мемуарах 2021 года Rememberings ("Воспоминания"). – Но я – певица протеста, мне необходимо облегчить душу, а слава мне ни к чему».
«Ее музыку любили во всем мире, а ее талант никем не превзойден и ни с чем не сравним», – написал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в твиттере, разделив соболезнования «со всеми, кто любил ее песни».
«Ничто не сравнится с тобой»: непростые отношения с Принцем
Триумф песни Принца Nothing Compares 2 U в исполнении Шинейд О’Коннор, значительно превзошел успех той же песни в исполнении ее автора.
Позднее в интервью Би-би-си она говорила, что ей, как и миллионам других людей, просто нравилась эта песня, которая у многих ассоциировалась с каким-то личным горем.
Публично Принц ее песню хвалил. Однако певица в многочисленных интервью и комментариях всегда утверждала, что ее успех привел его в ярость. Ярость эта, видимо, достигла апогея, когда он, по словам О’Коннор, вызвал ее в свой голливудский особняк для выяснения отношений.
Певица рассказывала, что сначала дворецкий Принца якобы заставил ее есть суп, который она есть не хотела, а потом он сам вызвал ее на как бы шутливый бой подушками, но сам ударил ее наволочкой, в которую был спрятан какой-то тяжелый предмет.
Однако позднее в одном из интервью О’Коннор вдруг отказалась от каких бы то ни было претензий к автору ее самого большого хита, назвала Принца «милым парнем» и заявляла, что вся эта история была сильно преувеличена в прессе.
Тем не менее после смерти Принца от передозировки фентанила в 2016 году певица вернулась к прежней версии событий, заявив следователям полиции, что Принц поклонялся дьяволу и бил женщин.
«Он не только наркотики принимал, там вообще был мрак», — сказала она следователям из офиса шерифа округа Карвер через две недели после смерти Принца.
Позднее записи этого разговора были обнародованы. Она также утверждала, что певец пристрастился к наркотикам в самом юном возрасте и принимал их всю жизнь, в том числе и тяжелые.
Правда, она призналась, что никогда своими глазами не видела, как он их принимал. «Он уходил в другую комнату, чтобы принять дозу, а когда возвращался, то становился очень жестоким и агрессивным».
Если верить ее словам, эпизоды с невкусным супом и подушкой были не единственными испытаниями этой неприятной встречи. Когда певица попыталась уйти из его дома, который она назвала «жутким особняком», Принц якобы преградил ей путь, а потом потащил к своей машине. Ей удалось вырваться, она кинулась в соседний дом и стала отчаянно звонить в дверь, что, по ее словам, и заставило Принца наконец отступить.
Сама она в своих мемуарах объясняла предполагаемую агрессию певца следующими причинами: ему не нравилось, когда его песни исполняли другие, у него были свои собственные протеже, а О’Коннор к ним не относилась и, наконец, у них был общий менеджер, с которым в это время Принц как раз и судился.
Как бы то ни было, но публично Принц ее исполнение хвалил: «Мне нравится, да, это просто здорово. Я во всем ищу высший смысл. Я думаю, что мы сами с этой песней сделали все, что могли, и дальше продолжить ее путь должен был бы кто-то другой».
Тем не менее, наследники Принца отказались предоставить певице право использовать ее версию этой песни для документального фильма о ее жизни, отметив только, что версия Принца была лучше и ее-то и следует слушать.