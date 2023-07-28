"Ничто не сравнится с тобой". Скончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор

Клип на песню был просмотрен в YouTube почти 400 млн раз. В общей сложности О’Коннор выпустила 10 альбомов.

Слава пришла к Шинейд в 1990 году с кавер-версией песни Принца Nothing Compares 2 U («Ничто не сравнится с тобой»).

Сильнейшим потрясением для нее стала смерть 17-летнего сына Шейна, покончившего жизнь самоубийством в 2022 году.

Певица рассказывала, что долгое время боролась с депрессией и признавалась, что ее часто посещали мысли о самоубийстве.

С 2018 года, после того как она приняла ислам, О’Коннор называла себя Шухада Садакат, однако на сцену продолжала выходить как Шинейд О’Коннор.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья очень расстроены», – говорится в заявлении семьи.

В столичной полиции заявили, что не рассматривает обстоятельства смерти О’Коннор как подозрительные. Полицейский рапорт будет передан коронеру, которому предстоит установить точные причины смерти.

Ее тело было обнаружено без признаков жизни в ее собственном доме в Лондоне. Полиция прибыла туда в среду около 11 часов по местному времени и констатировала смерть певицы.

Позднее в интервью Би-би-си она говорила, что ей, как и миллионам других людей, просто нравилась эта песня, которая у многих ассоциировалась с каким-то личным горем.

«Ее музыку любили во всем мире, а ее талант никем не превзойден и ни с чем не сравним», – написал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в твиттере, разделив соболезнования «со всеми, кто любил ее песни».

«Все, видите ли, хотят поп-звезду, – писала она в своих мемуарах 2021 года Rememberings ("Воспоминания"). – Но я – певица протеста, мне необходимо облегчить душу, а слава мне ни к чему».

Певица запомнилась всем не только музыкой, но и своими взглядами на религию, секс, феминизм и войну.

Дерзкая и откровенная, с наголо обритой головой, неизменным выражением страдания на лице, в бесформенных балахонах, она бросила вызов поп-культуре своего времени с ее сложившимися стереотипами женственности и сексуальности.

Публично Принц ее песню хвалил. Однако певица в многочисленных интервью и комментариях всегда утверждала, что ее успех привел его в ярость. Ярость эта, видимо, достигла апогея, когда он, по словам О’Коннор, вызвал ее в свой голливудский особняк для выяснения отношений.

Певица рассказывала, что сначала дворецкий Принца якобы заставил ее есть суп, который она есть не хотела, а потом он сам вызвал ее на как бы шутливый бой подушками, но сам ударил ее наволочкой, в которую был спрятан какой-то тяжелый предмет.

Однако позднее в одном из интервью О’Коннор вдруг отказалась от каких бы то ни было претензий к автору ее самого большого хита, назвала Принца «милым парнем» и заявляла, что вся эта история была сильно преувеличена в прессе.

Тем не менее после смерти Принца от передозировки фентанила в 2016 году певица вернулась к прежней версии событий, заявив следователям полиции, что Принц поклонялся дьяволу и бил женщин.