aA
Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области. В сентябре суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в ДТП со смертельным исходом, произошедшем в июне 2020 года, — напоминает “СтарХит”.
Неугомонный Ефремов подал кассационную жалобу и хочет изменить приговор
© Itar-Tass / Scanpix

Сейчас адвокаты артиста хлопочут о том, чтобы уменьшить срок. В этой связи со стороны Михаила Олеговича подана кассационная жалоба. Напомним, актер прибыл в колонию еще в октябре прошлого года. К условиям содержания долго привыкал, хотя и не жаловался.

“В колонии проводятся всевозможные мероприятия, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие, в том числе футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы”, — рассказывал Ефремов.

Когда закончился период карантина, звездного заключенного в колонии навестили родственники. Впервые за долгое время Михаил увиделся с супругой Софьей Кругликовой. “Встреча прошла прекрасно, разлада в семье у нас никакого нет”, — комментировал недавно слухи Ефремов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Бублик
Статьи по теме:

Лжесвидетелям по делу Ефремова огласили обвинительные приговоры (3)

Суд вынес приговоры свидетелям защиты Михаила...

Жена Михаила Ефремова впервые приехала к нему в колонию (1)

Вот уже почти полгода известный актер отбывает...

TOP новостей

Полиция подготовилась к "Маршу в защиту семей", будут перекрыты некоторые улицы (19)

В субботу, 15 мая, в Литве состоится " Большой марш в...

Заболевшие коронавирусом в Вильнюсе столкнулись с проблемой: не организован уход за лежачими больными ковид на дому (15)

В Вильнюсе и Вильнюсском регионе уже некоторое время...

"Вакцина на карте": почему белорусы не спешат прививаться? (36)

По темпам вакцинации населения Беларусь занимает место...

Чтобы уменьшить очереди, Regitra меняет порядок приема желающих зарегистрировать авто

С 28 мая 2021 г. Regitrа меняет порядок обслуживания клиентов...

Парламент Литвы предлагает обязать банки расширить сеть банкоматов (27)

В Литве шире распространяются электронные услуги, и...