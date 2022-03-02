Вайкуле призвала всех своих подписчиков к миру. По словам певицы, в ее группе играют множество музыкантов из Украины, они сопровождают ее в турах и концертах.
Певица всегда гордилась своим сотрудничеством, как она сама говорит, с "лучшим балетом в мире" - киевскими танцорами Freedom ballet. Вайкуле подчеркнула, что тесное сотрудничество также происходило с продюсерами мероприятий в рамках выступлений Laima Rendezvous Odesa. Поэтому певица находится в регулярном контакте со своими коллегами и пытается их морально поддержать.
Обычно Вайкуле не афиширует помощь единомышленникам, но в такие моменты важно делиться, поэтому она и записала видеообращение.
"Я поделюсь с вами своей историей. Я сегодня звонила своему музыканту, он находится в Киеве. Это было темное помещение, бомбоубежище, с ним были дети. Я предложила ему всяческую помощь, сказала, что мне для тебя сделать, я все сделаю, и он мне ответил: "Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти". Нет войне! Нет смертям! Остановитесь, я вас умоляю!", - сказала певица.
На данный момент Вайкуле продолжает активную творческую деятельность и находится в постоянном контакте со своей командой, готовясь, в том числе и к организации фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.
Вместе с продюсером фестиваля Элитой Милграве певица призывает всех единомышленников не отчаиваться в эти трудные для всех времена и ждет возможности для скорейшей встречи с артистами и гостями планируемых в июле в концертном зале "Дзинтари".
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