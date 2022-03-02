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Латвийская певица и визионер международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле высказалась против военных действий в Украине. Артистка поделилась видео на своей странице в соцсети Instagram, в котором поведала личную историю.
Laima Vaikulė (J. Baliutavičiaus nuotr.)
Laima Vaikulė (J. Baliutavičiaus nuotr.)

Вайкуле призвала всех своих подписчиков к миру. По словам певицы, в ее группе играют множество музыкантов из Украины, они сопровождают ее в турах и концертах.

Певица всегда гордилась своим сотрудничеством, как она сама говорит, с "лучшим балетом в мире" - киевскими танцорами Freedom ballet. Вайкуле подчеркнула, что тесное сотрудничество также происходило с продюсерами мероприятий в рамках выступлений Laima Rendezvous Odesa. Поэтому певица находится в регулярном контакте со своими коллегами и пытается их морально поддержать.

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Обычно Вайкуле не афиширует помощь единомышленникам, но в такие моменты важно делиться, поэтому она и записала видеообращение.

"Я поделюсь с вами своей историей. Я сегодня звонила своему музыканту, он находится в Киеве. Это было темное помещение, бомбоубежище, с ним были дети. Я предложила ему всяческую помощь, сказала, что мне для тебя сделать, я все сделаю, и он мне ответил: "Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти". Нет войне! Нет смертям! Остановитесь, я вас умоляю!", - сказала певица.

На данный момент Вайкуле продолжает активную творческую деятельность и находится в постоянном контакте со своей командой, готовясь, в том числе и к организации фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.

Вместе с продюсером фестиваля Элитой Милграве певица призывает всех единомышленников не отчаиваться в эти трудные для всех времена и ждет возможности для скорейшей встречи с артистами и гостями планируемых в июле в концертном зале "Дзинтари".

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