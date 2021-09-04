Неизлечимо больная Татьяна Лазарева заговорила о страшном

Татьяна Лазарева подняла такую важную и страшную для обсуждения тему, как тяжелая зависимость и ее последствия. Знаменитость рассказала о симптомах передозировки. Она подчеркнула, что подобные знания могут спасти жизнь.
"Есть несколько универсальных признаков: зрачки не реагируют на свет, бесцельные телодвижения, судороги, посиневшие губы, галлюцинации, бред, нарушения дыхания, отсутствие равновесия, тошнота, волдыри и сыпь, агрессивное поведение", - перечислила актриса.
Она следит за своим здоровьем и призывает публику правильно питаться, а также заниматься спортом, исключив из жизни все вредные привычки. Сама Татьяна несколько лет назад узнала о том, что неизлечимо больна.
Звезда страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Она периодически проходит терапию и не унывает. Из-за развития проблем с кишечником юмористка даже похудела на 10 килограммов.
"С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку", - делилась актриса сокровенным.
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