"Не приведи Господи": пародия дочери Галкина испугала Пугачеву

На опубликованном видео Лиза сидит за столом и, судя по всему, завтракает.

«Лиза, покажи нам девочку из Инстаграма какую-нибудь», – обратилась к ней Пугачева.

«Хорошие мои, я сегодня вам, наверное, что-нибудь расскажу... Нет, наверное завтра. Чао-какао. Больше лайков, больше смайликов и, конечно же, подпишитесь на меня», – спародировала девочка современных блогеров.

Лиза справилась со своей ролью столь артистично, что Пугачева написала в Instagram следующее: «Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи».

В свою очередь подписчики певицы отметили талант девочки. Также многие предсказали, что в будущем она добьется не меньшего по сравнению с родителями успеха.