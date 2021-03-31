"Не приведи Господи": пародия дочери Галкина испугала Пугачеву

На опубликованном видео Лиза сидит за столом и, судя по всему, завтракает.
«Лиза, покажи нам девочку из Инстаграма какую-нибудь», – обратилась к ней Пугачева.
«Хорошие мои, я сегодня вам, наверное, что-нибудь расскажу... Нет, наверное завтра. Чао-какао. Больше лайков, больше смайликов и, конечно же, подпишитесь на меня», – спародировала девочка современных блогеров.
Лиза справилась со своей ролью столь артистично, что Пугачева написала в Instagram следующее: «Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи».
В свою очередь подписчики певицы отметили талант девочки. Также многие предсказали, что в будущем она добьется не меньшего по сравнению с родителями успеха.
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