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Надежда Кадышева все чаще стала отменять концерты и выступления. Более того, перестала посещать светские мероприятия. Поговаривают, у звезды возникли проблемы со здоровьем, пишет starhit.
Не появляется на публике и отменяет концерты. У Надежды Кадышевой проблемы со здоровьем?
© RIA/Scanpix

Поклонники переживают за состояние 62-летней Надежды Кадышевой, ведь певица совсем перестала давать концерты и выходить на сцену. Промоутер Сергей Лавров объяснил, по какой причине исполнительница отменяет выступления.

“Кадышева периодически болеет. У нее каждый если не второй, то третий концерт переносится из-за плохого самочувствия. Не так давно ее сольник в Рязани был запланирован, зал на 1800 мест. Все билеты проданы. Столпотворение, люди пришли на концерт с букетами цветов, а им объявляют: переносится, артистка приболела! Я делал ей серию выступлений. Мы переезжали с ней из Ярославля в Иваново на концерт в машине. И вдруг она говорит: “Давайте в Иваново не поедем, у меня самочувствие плохое”. Она в любой момент может сказать: “Извините, я приболела”, — поделился Лавров.

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Знакомые Надежды Никитичны отметили, что артистка жалуется на частые головные боли и нестабильный сон. “Ее сын не раз сокрушался, что мама чувствует себя не всегда ровно: у нее скачет давление. И потому она порой на фото выглядит измученно, это, скорее, следствие бессонницы и мигрени. Вообще они с мужем очень внимательно относятся к здоровью и правильному питанию”, — рассказали в окружении звезды.

К слову, в прошлом месяце Кадышева прошла оздоровление в Краснодарском крае. Терапия показала, что серьезных заболеваний у певицы нет. “У Надежды Никитичны все нормально, она не больна. Сейчас отдыхает со своей семьей: мужем, сыном, внуком на курорте. В августе вернется, будет приходить в театр. Недомогания у нее, конечно, бывают, но не забывайте про возраст. Надя еще очень боится коронавируса. Строго соблюдает все меры предосторожности. Собственно, и из-за пандемии в том числе она резко сократила свои выступления. Из-за предосторожности, а не потому что так уж плохо себя чувствует”, — уточнили в Театре “Золотое кольцо”.

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