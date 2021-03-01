Названы самые богатые российские телеведущие

“Неизменный глава КВН, 79-летний телеведущий в год получает 500 млн рублей”, — передает издание StarHit. Уточняется, что Масляков получает эту сумму только за съемки новых выпусков юмористической программы.

На второй строчке рейтинга расположилась директор телеканала RT Маргарита Симоньян. За год она зарабатывает около 250 млн рублей (2,8 млн евро), уточняет портал “Сколько получает”. Третье место внезапно занял ведущий политического шоу “Время покажет” на Первом канале Артем Шейнин, зарабатывающий порядка 100 млн рублей (1,1 млн евро).

Далее в рейтинге идет Андрей Малахов, который ведет свое шоу на телеканале “Россия 1”. За свою работу он получает в год 90 млн рублей (1 млн евро). Также Малахов имеет собственное интернет-издание, которое тоже приносит ему доход. И только пятое место в рейтинге занял телеведущий Владимир Соловьев, имеющий доход в 52 млн рублей (580 тыс евро). В собственности журналиста имеется недвижимость в Италии.