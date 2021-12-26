Песня впервые появилась на стриминговом сервисе в январе 2017 года. Она собирает миллиарды прослушиваний и на других площадках. Например, на YouTube видео с Shape of You посмотрели больше 5,5 млрд раз.
Ширан включил Shape of You в свой третий студийный альбом “÷”, хотя изначально не собирался этого делать. Он сомневался в успехе этого трека как самостоятельного хита, но тогдашний глава его звукозаписывающего лейбла Бен Кук уговорил его выпустить сингл.
Сейчас Shape of You занимает первое место в списке треков, которые собрали более 1 млрд прослушиваний.
На втором месте композиция MIA Drake и Bad Bunny. У Ширана есть ещё несколько песен — рекордсменов Spotify. Более 1 млрд раз послушали его композиции Castle On The Hill, Happier, Galway Girl, I Donʼt Care и Beautiful People.
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