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Композиция Shape of You британского певца Эда Ширана стала первой песней в истории, которая собрала 3 млрд прослушиваний на Spotify. Исполнитель назвал этот результат “абсолютно безумным”. Об этом сообщает “Рамблер”.
Ed Sheeran /Foto: Warner Music
Ed Sheeran /Foto: Warner Music

Песня впервые появилась на стриминговом сервисе в январе 2017 года. Она собирает миллиарды прослушиваний и на других площадках. Например, на YouTube видео с Shape of You посмотрели больше 5,5 млрд раз.

Ширан включил Shape of You в свой третий студийный альбом “÷”, хотя изначально не собирался этого делать. Он сомневался в успехе этого трека как самостоятельного хита, но тогдашний глава его звукозаписывающего лейбла Бен Кук уговорил его выпустить сингл.

Сейчас Shape of You занимает первое место в списке треков, которые собрали более 1 млрд прослушиваний.

На втором месте композиция MIA Drake и Bad Bunny. У Ширана есть ещё несколько песен — рекордсменов Spotify. Более 1 млрд раз послушали его композиции Castle On The Hill, Happier, Galway Girl, I Donʼt Care и Beautiful People.

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