Берлускони владел 61% акций медиахолдинга Fininvest, который он основал в 1978 году. Остальные доли принадлежали его пятерым детям. Старшая дочь политика Марина в 2005 году заняла пост президента Fininvest. В 2021 году компания принесла 4,9 млрд евро, Берлускони от ее деятельности ежедневно получал 170 тысяч евро.

Экс-премьеру принадлежал футбольный клуб «Монца», выступающий в серии А (высшая лига Италии). Он также владел «Миланом», но в 2017 году продал 99,93% акций клуба китайско-американскому холдингу Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки составила 740 млн евро.

Во владении политика более десяти вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане и другая недвижимость. Также на него зарегистрированы Audi A17, две яхты и парусник.