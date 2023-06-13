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Наследство экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося сегодня утром, составляет 4 млрд евро. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi
© Scanpix

Берлускони владел 61% акций медиахолдинга Fininvest, который он основал в 1978 году. Остальные доли принадлежали его пятерым детям. Старшая дочь политика Марина в 2005 году заняла пост президента Fininvest. В 2021 году компания принесла 4,9 млрд евро, Берлускони от ее деятельности ежедневно получал 170 тысяч евро.

Экс-премьеру принадлежал футбольный клуб «Монца», выступающий в серии А (высшая лига Италии). Он также владел «Миланом», но в 2017 году продал 99,93% акций клуба китайско-американскому холдингу Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки составила 740 млн евро.

Во владении политика более десяти вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане и другая недвижимость. Также на него зарегистрированы Audi A17, две яхты и парусник.

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