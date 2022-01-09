Нагиев обратился к внебрачному 13-летнему сыну со сцены

Отмечается, что Нагиеву удается скрывать от общественности свою личную жизнь, и он не комментирует ее в интервью журналистам.

Официально у него есть старший сын Кирилл. Также по данным прессы, у знаменитого ведущего есть сын Марк от актрисы Наталии Коваленко и дочь от некой домохозяйки Анны Спектор.

"Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения", — заявил Нагиев во время эфира шоу "Голос". Он также сказал сыну, что верит, что у него все впереди и его ждет большая, красивая и счастливая жизнь.

Статьи по теме: СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь

"И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой", — добавил Нагиев.

Но в в своем поздравлении звезда российского шоу-бизнеса так и не назвал сыном "мальчика Марка".