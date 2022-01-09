Надежда Бабкина после алкоголя выпала из окна вьетнамского отеля

Она отметила, что это произошло, когда ее и других артистов командировали на фестиваль по комсомольской линии и ей пришлось отмечать Новый год с коллегами в гостиничном номере во Вьетнаме.

По словам артистки в интервью изданию "7 дней", тогда стояла страшная жара и в номере, где они собрались, настежь были открыты окна, за которыми были тропические деревья, увитые лианами.

"Тут в нас проснулась жажда приключений. Мы решили покататься на лианах, как в популярном фильме про Тарзана, и проверить их на прочность", — вспомнила артистка.

После этого Надежда Бабкина и ее коллеги вылезли в окно, схватились за лианы и тут же сорвались. Травм советские артисты не получили. Но курьез оказался в том, что с этой стороны отель вплотную примыкал к границе с Лаосом. И получилось так, что Бакина, а еще Борис Каплун, барабанщик из «Ариэля», выпали уже на территорию другого государства.

Бабкина добавила, что в тот момент им не было страшно, они смеялись над своим нелепым положением. Но самостоятельно вернуться в номер они не могли, так как перелетели забор с колючей проволокой. Оставшиеся в номере коллеги связали простыни, сбросили им и таким образом вытянули обратно.

Затем к артистам пришел руководитель группы и объяснил, насколько серьезной могла оказаться ситуация, поскольку советские артисты фактически без документов пересекли границу двух государств.