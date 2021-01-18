На Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорблений людей без антител

В конце прошлого года Собчак представила музыкальный клип "Антитела", где она, высмеивая новые порядки, негативно высказывается в адрес людей без иммунитета к COVID-19. В частности, телеведущая употребляла такие слова, как "шваль", "гнида" и "глисты".

"Себя же (используя местоимения "мы", "наши", "нас") гражданка Собчак относит к "элите", "избранным" на основании того, что "мы же лучше, у нас есть антитела", — утверждает неизвестный в письме. Кроме того, в клипе демонстрируются сцены насилия, в частности, взаимные убийства.

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Таким образом автор заявления пришел к выводу, что телеведущая разжигает ненависть по отношению к группе лиц, объединенных общим признаком — отсутствие антител — и призывает к дискриминационным мерам в отношении этих граждан. Он попросил возбудить уголовное дело ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

"Обожаю такие письма счастья", — написала Собчак в storie в Instagram, прикрепив скриншоты соответствующего заявления.

Ранее телеведущая провозгласила себя "человеком высшей расы" из-за наличия антител в организме после перенесенного коронавируса. Таким образом она прокомментировала сообщения о нахождении на мероприятии после 23:00, что запрещено властями.