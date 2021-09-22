На Полину Гагарину подал в суд бывший муж

В конце прошлого года Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Пара не афишировала кризис в отношениях, поэтому рассталась тихо и без скандалов. Однако, как оказалось, судебным разбирательствам все-таки быть.

На днях фотограф подал на бывшую жену в суд — иск зарегистрирован 16 сентября, сейчас дело находится в процессе технического распределения между судьями.

“В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова Д.И. с детьми”, — коротко пояснили в Тверском районном суде столицы.

Сам Дмитрий после развода уже признавался, что его отношения с Полиной остаются сложными — мол, контактируют они исключительно по вопросам, касающимся четырехлетней дочери Мии. Судя по всему, между бывшими произошло обострение, так как недавно мужчина внезапно пожаловался в личном блоге: “Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь”.

В суде Дмитрий намерен урегулировать вопросы не только относительно встреч с наследницей, но и с 13-летним сыном Гагариной от первого брака. Фотограф всегда воспитывал Андрея как родного, но в последнее время их общение сошло на нет — мужчина связывает это в том числе с переходным возрастом мальчика. “Андрею 13, он отдалился от меня. Но это нормально”, — делился Исхаков.

Стоит ли ожидать от экс-супругов дальнейших споров, связанных с разделом имущества, пока неизвестно. Слухи об этом ходили, да и брачного контракта пара не заключала. Певица заявляла, что дележки не планируется, но при этом уверяла, что “никогда не будет препятствовать свиданиям отца с ребенком”. И явно не сдержала обещание.