В своем обращении активист пишет, что Пугачева, проживая в Израиле, продолжает критиковать "специальную военную операцию". По его словам, она поддерживает деятелей культуры, которые покинули Россию, критикуют войну и якобы оказывают финансовую помощь Украине.

Он также отмечает, что его "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" установил "иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами".

11 апреля сообщалось, что Бородин попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело в отношении актрисы Лии Ахеджаковой. Он утверждал, что актриса критикует принятые президентом России решения в отношении "специальной военной операции" и якобы финансирует ВСУ (Ахеджакова это отрицала).

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Алла Пугачева с семьей уехала из России. В августе певица возвращалась в страну. Она говорила, что не собирается эмигрировать.

В сентябре ее мужа Максима Галкина, который публично выступал против войны, включили в реестр "иностранных агентов". В ответ Пугачева обратилась через инстаграм к Минюсту, попросив объявить "иноагентом" и ее. В своем посте она написала, что солидарна со своим мужем — "честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", который желает своей стране "мирной жизни, свободы слова" и прекращения гибели людей "за иллюзорные цели". В октябре она сообщила, что покинула Россию и находится в Израиле.

В 2021 году после доноса Виталия Бородина на журналистов издания "Проект" оно было объявлено в России "нежелательной" организацией.