42-летняя Галина Хатчинс была убита в прошлом году во время репетиции, после того как Алек Болдуин выстрелил в ее сторону из пистолета, в котором оказался боевой патрон.

Актер Алек Болдуин - лишь один из нескольких ответчиков по новому иску о смерти Хатчинс из-за халатного отношения к правилам безопасности. В число других входят помощник режиссера Дэвид Холлс, оружейница Ханна Гутьеррес-Рид и реквизитор Сара Закри. Холлс и Гутьеррес-Рид уже сталкивались с жалобами на то, что они не соблюдали меры безопасности на съемочной площадке.

Адвокаты семьи Хатчинс говорят, что Галина Хатчинс была бы жива, если бы все члены съемочной группы на площадке строго следовали технике безопасности.

Иск был подан в Первый окружной суд штата Нью-Мексико от имени мужа Галины Хатчинс Мэтью и их сына Андроса. В иске заявители также требуют возмещения ущерба, сумма которого пока не названа.

На пресс-конференции после подачи иска адвокаты семьи Хатчинс представили анимационную реконструкцию трагедии и заявили, что Болдуин и другие сотрудники не соблюдали основные правила безопасности при обращении с оружием.

Иск также содержит обвинения в адрес продюсеров фильма в том, что они экономили на безопасности, чтобы уложиться в график съемок, ставя тем самым под угрозу человеческие жизни, и игнорировали многочисленные жалобы персонала на условиях труда.

Комментарий корреспондента Би-би-си в Лос-Анджелесе Софи Лонг

Иск может иметь очень серьезные последствия для Алека Болдуина.

Дело в том, что судебный процесс о смерти, вызванной халатным отношением к технике безопасности, будет сосредоточен не на том, что было сделано, а на том, чего сделано не было.

Как продюсеру и исполнителю главной роли фильма "Раст", ему придется защищаться по нескольким фронтам и доказывать, что он строго соблюдал технику безопасности и полностью выполнял свои обязанности как ответственный за происходящее на съемочной площадке.

Однако уже известно, что несколько членов экипажа покинули съемочную площадку фильма еще до трагедии, поскольку были не согласны с тем, как организована работа.

В иске также утверждается, что Болдуин неосторожно применил боевое оружие. В штате Нью-Мексико, где произошла трагедия, стрельба по неосторожности считается уголовным преступлением.

В настоящее время продолжается расследование того, как как боевые патроны попали на съемочную площадку, и следователи не исключают возбуждения уголовного дела.

Галину Хатчинс застрелили из револьвера Кольта 45-го калибра, в котором должны были быть холостые патроны.

Алек Болдуин практиковался в том, чтобы вытащить пистолет и навести его на камеру, как того требовала его роль, и в процессе выстрелил в камеру.

Оператор Галина Хатчинс в этот момент находилась за камерой, готовясь к съемке следующей сцены. Пуля попала ей в грудь.

Режиссер фильма Джоэл Соуза был ранен в плечо рикошетом, он выжил.

Позже на съемочной площадке было обнаружено около 500 патронов, среди которые были и холостые, и боевые.

После трагедии Болдуин заявил, что он шокирован и глубоко опечален трагическим происшествием.

Однако, в декабре 2021 года, в интервью телеканалу Эй-би-си News, он заявил, что не стрелял в Хатчинс.

В январе 2022 года следователи получили право изъять мобильный телефон Болдуина для того, чтобы проверить, нет ли в нем какой-то информации, которая могла бы пролить свет на причины трагедии.

В суды ранее было подано несколько других гражданских исков, связанных с происходившим на съемках фильмов, в одном из них в качестве ответчика значится Болдуин.

Никаких уголовных обвинений ему и другим пока не предъявлено.