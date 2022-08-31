На актрису Кристину Асмус составили протокол о "дискредитации" российской армии

РБК со ссылкой на представителей суда сообщает, что актриса "разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции".

Вероятно речь идет о публикации еще от 24 февраля, когда в первый день российского вторжения в Украину Асмус опубликовала в своем Instagram пост - черный квадрат: "Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!!!". Согласно карточке дела, протокол по статье был зарегистрирован Тверским судом лишь 25 августа. Судебное заседание по нему состоится 6 сентября.

Представитель Асмус Валерия Уварова сказала RTVI, что впервые слышит о протоколе, который составили в отношении актрисы. Она отметила, что артистка сейчас находится в экспедиции.