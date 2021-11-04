“Алла Борисовна, действительно, в последнее время преобразилась, — рассказывает Аника. — Мы виделись пару лет назад на премьере фильма. Алла Борисовна выглядит словно конфетка. И я могу вам сказать абсолютно точно: в ее случае имеет место в первую очередь “модная пластика”.

По словам Керимовой, Алла Борисовна преобразилась благодаря профессиональным стилистам, которые с ней работают.

“С помощью грамотно подобранной одежды можно убавить лет 15-20, — рассказывает Аника. — Алла Борисовна — женщина уникальная, в последние годы поняла это и стала применять в жизни. Заметьте, как грамотно у Пугачевой подобрана вся одежда. Видно, что Алла Борисовна следит за модными тенденциями, не пренебрегает яркими цветами, модными аксессуарами. Благодаря этому выглядит лет на 40 максимум. Алле Борисовне модная перезагрузка пошла на пользу”.