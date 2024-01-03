Микки Рурк собирает миллион долларов на восстановление разрушенных Россией домов в Херсоне

 
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Mickey Rourke
Mickey Rourke
ФОТО: Vida Press

О том, что знаменитый американский актер собирает средства для Украины, он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Привет всем. Желаю всем счастливого Нового года, особенно всем жителям Украины. Наблюдая за трудностями через моего помощника Диму из Николаева, я глубоко тронут поддержкой "Единого Всемирного Альянса Помощи". Наша цель — восстановить дома в Херсоне и обеспечить безопасность семьям, переживающим эти трудные времена. Мы стремимся собрать 1 миллион долларов, и каждое пожертвование приближает нас к этой цели. Давайте объединимся ради этого дела. Ваша поддержка неоценима", - написал Микки Рурк.

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