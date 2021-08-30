Менеджер МакSим заявила, что певица временно не сможет петь

“Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают”, — сообщила Богушевская.
Она уточнила, что Максимова не испытывает трудностей при разговоре, но петь сможет лишь после окончательного восстановления от пневмонии. “Про пение рано говорить. Разговаривает нормально”, — заявила представительница МакSим.
МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату.
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