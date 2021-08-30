aA
Представительница МакSим Яна Богушевская рассказала “Газете.Ru”, как протекает реабилитация певицы после комы. С 13 августа исполнительница продолжает лечение дома под надзором специалистов.
Менеджер МакSим заявила, что певица временно не сможет петь
© Instagram

“Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают”, — сообщила Богушевская.

Она уточнила, что Максимова не испытывает трудностей при разговоре, но петь сможет лишь после окончательного восстановления от пневмонии. “Про пение рано говорить. Разговаривает нормально”, — заявила представительница МакSим.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Gazeta.ru
Статьи по теме:

Опубликовано видео, как певицу MакSим на инвалидной коляске увозят домой (3)

В сети появилось видео, как певицу МакSим (Марину...

"Самое страшное позади": певица МакSим вышла из комы (4)

Певица МакSим пришла в себя после полутора месяцев в...

TOP новостей

Спикер после встречи с организаторами маршей: не все ожидания могут рассматриваться (3)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в...

Президент Литвы – за обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий (20)

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за...

Клиентов только с "паспортами возможностей" в Литве принимают больше 750 компаний

В Литве все больше компаний добровольно переходят на...

В Литве начинается учебный год, во сколько он обойдется родителям? (17)

В этом году родители ждали до последнего и только перед...

В понедельник в Вильнюсе можно привиться в автобусах около двух магазинов Lidl (25)

30 августа вильнюсцы смогут привиться от COVID-19 около...