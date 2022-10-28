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Издательский дом Penguin Random House заявил, что мемуары принца Гарри выйдут в свет 10 января 2023 года. Книга, в которой герцог Сассекский подробно расскажет о своей жизни и решении отказаться от обязанностей члена британской королевской семьи, будет называться "Spare".
Princas Harry / STOP kadras
Princas Harry / STOP kadras
© Vida Press

Перевести это название на русский язык не так просто, но оно может многое сказать о содержании воспоминаний и том, какие обстоятельства сопровождали их написание.

"Когда хоронили Диану, принцессу Уэльскую, миллиарды людей задавали вопросом, что думают и чувствуют принцы и как сложится их дальнейшая жизнь, - пишет в сопроводительном комментарии к публикации Random House. - Для Гарри наконец настал момент сказать свое слово в этой истории".

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Букингемский дворец, в свою очередь, заявил, что не будет комментировать эту книгу.

Как пишет корреспондент Би-би-си во вопросам королевской семьи Шон Кохлан, название книги - это отсылка к расхожему английскому выражению о том, что монархии нуждаются "как в наследниках, так и в запасных" (на русском игра слов, увы, пропадает, поскольку в оригинале это звучит "heir and a spare").

А слово "spare" можно перевести как "замена", "запасной", но еще и как "лишний", "ненужный", "разменная монета". Все это в известной степени можно отнести к Гарри, который является младшим братом наследника британского престола принца Уильяма и уступает в очереди на британский престол всем его детям.
Устоявшегося варианта перевода заголовка, да и самих мемуаров, на русский язык нет. Penguin Random House выпускает книгу на английском и еще 15 языках, русского в их числе не будет.

Издательство так рассказывает о содержании книги, которая гарантированно станет бестселлером еще до того, как оправится в печать: "Spare с его резкой и бескомпромиссной честностью является знаковым изданием, полным понимания, откровения, самоанализа и с трудом приобретенного опыта о вечной силе любви, которая возобладает над горем".

Главный вопрос сейчас в том, какие именно подробности о жизни в странном качестве "запасного", младшего брата, который едва ли когда-либо окажется на троне и поэтому ищет смысл своего существования, будут рассказаны в книге.

С мемуарами могут возникнуть разные тонкости и сложности. Дело в том, что с момента объявления о готовящихся мемуарах произошло слишком много значительных событий: скончалась королева Елизавета II, бабушка принца, его отец стал королем, Камилла - королевой-консортом, да и публикация самой книги задержалась.
Как пишет наш корреспондент, читателей, конечно, заинтересуют все подробности, а не просто терапевтическая исповедь о поиске себя.

Но сколько мостов придется сжечь, если быть слишком откровенным? Сколько еще раз будут повторены провокационные претензии относительно расизма при королевском дворе, высказанные принцем Гарри и его супругой Меган в телевизионном интервью Опре Уинфри? И пощадит ли кого-то при этом принц?

Когда в 2021 году было объявлено о том, что принц Гарри издаст свои мемуары, он обещал написать о "взлетах и падениях" и быть "точным и предельно честным".

В пресс-релизе по этому поводу издательство Random House писало: "Spare отсылает читателей к одной из наиболее врезавшихся в память фотографий двадцатого века - снимку, на котором два мальчика, два принца идут за гробом своей матери, а весь мир с ужасом и печалью наблюдает за ними".
Часть доходов от продаж мемуаров планируется передать ряду благотворительных организаций. В частности, издатель уже подтвердил, что пожертвования в размере полутора миллионов и 300 тыс. долларов получат организации Sentebale и WellChild.

Sentebale была основана принцем Гарри и наследным принцем Лесото Сиисо в помощь детям и взрослым этой страны, живущим со статусом ВИЧ. А WellChild - это чисто британская благотворительная организация, которая обеспечивает уход за тяжело больными детьми и подростками дома, а не в больнице, когда такое возможно.

Книга одновременно появится в магазинах по всему миру. Подготовлено также и аудиоиздание мемуаров, в котором текст начитывает сам принц Гарри.

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bbcrussian.com

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