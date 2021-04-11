Меладзе трогательно поздравил беременную Джанабаеву с 42-летием

"Альбинушка! - нежно обратился артист к жене. - Люблю тебя!"
Он пожелал возлюбленной быть счастливой вместе с ним: "Другого варианта нет!"
"Спасибо, Валерушка!" - в унисон ответила именинница.
Меладзе и Джанабаева вместе уже порядка двух десятилетий. Поначалу, в 2000-х, роман певца и "рыженькой" из "золотого состава "Виагры" был тайным, так как артист состоял в законном браке с матерью своих троих дочерей. Позднее бывшая жена в интервью признавалась, что в тот момент понятия не имела о неверности мужа и даже не могла представить, что рожденный Джанабаевой в 2004 году сын был от ее супруга. После появления на свет второго общего сына Меладзе и Джанабаева вступили в официальные отношения. Недавно стало известно, что артистка беременна в третий раз.
Меладзе чуть ранее разместил в соцсети совместно фото со взрослыми дочерьми. Семейный кадр был сделан где-то за столиком в кафе.
Дети, написал Меладзе, - главное достижение его жизни, несмотря на все успехи в работе; и за столом всегда будет место и для дочерей от первой жены и для сыновей - от второй.
"Но, похоже, скоро понадобится ещё один стул..." - добавил он, напоминая про скорое прибавление в семействе.
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