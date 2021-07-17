Mash: у певицы МакSим начало отказывать правое легкое

Также у Марины (настоящее имя певицы) есть признаки недостаточности левого желудочка сердца. То есть проблемы с легкими отражаются на работе сердца.
Певица МакSим попала в больницу в середине июня. Вот уже три недели она находится в состоянии медикаментозной комы. Менеджер певицы Ольга Богушевская почти каждый день рассказывает о состоянии артистки, и питает надежду на ее выздоровление. Накануне духовник певицы игумен Лука призвал молиться за МакSим. «Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», - отметил он.
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