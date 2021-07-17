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Состояние певицы МакSим ухудшается, у нее начало отказывать правое легкое, там расширяются кисты и полости, сообщает Telegram-канал Mash. Это следует из данных нового рентгена. Из-за начавшихся проблем артистке не может помочь ИВЛ. Сейчас она находится на ЭКМО.
Mash: у певицы МакSим начало отказывать правое легкое
© Instagram

Также у Марины (настоящее имя певицы) есть признаки недостаточности левого желудочка сердца. То есть проблемы с легкими отражаются на работе сердца.

Певица МакSим попала в больницу в середине июня. Вот уже три недели она находится в состоянии медикаментозной комы. Менеджер певицы Ольга Богушевская почти каждый день рассказывает о состоянии артистки, и питает надежду на ее выздоровление. Накануне духовник певицы игумен Лука призвал молиться за МакSим. «Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», - отметил он.

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MK.ru
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