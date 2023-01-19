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Американский режиссер Мартин Скорсезе обратился к украинцам с эмоциональной речью. Он выразил восхищение мужеством и стойкостью украинцев перед агрессией России.
Martinas Scorsese
Martinas Scorsese
© Reuters/Scanpix

"Мои дорогие украинцы, сограждане мира, меня зовут Мартин Скорсезе и я присылаю это сообщение, чтобы просто сказать, что вы не одиноки. Мы восхищаемся вашим мужеством, настойчивостью, стойкостью и необычайной, удивительной решительностью перед лицом этого варварства, этого невыразимого варварства", – сказал Скорсезе.

Как передает UNITED24, режиссер также отметил, что сила украинского духа - это свет всего мира.

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"В этот момент ваш дух, сила вашего духа как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту тьму", - добавил знаменитость.

В кинематографических кругах Скорсезе известен как мастер гангстерских лент. Наиболее примечательные картины режиссёра - "Злые улицы", "Таксист", "Славные парни", "Казино", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Остров проклятых" и другие.

Большинство фильмов Скорсезе основано на реальных событиях. Часто он исполняет небольшую эпизодическую роль в своих фильмах. Выступает в качестве разнопланового режиссёра.

Он неоднократно был признан одним из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссёров современности.

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УНИАН

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