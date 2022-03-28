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25 марта барабанщик группы Foo Fighters Тейлор Хокинс был найден мертвым в номере отеля в Боготе (Колумбия), где коллектив должен был выступить в рамках тура по Южной Америке. Музыканту было 50 лет.
Tayloras Hawkinsas
Tayloras Hawkinsas
© Vida Press

Предварительный токсикологический тест, проведенный экспертами, показал в организме Хокинса не менее 10 веществ.

Согласно сообщению генпрокуратуры Колумбии, анализ обнаружил следы марихуаны, опиоидов, трициклических антидепрессантов и бензодиазепинов, которые используют для лечения бессонницы или тревожности. Как пишет издание Semana, Хокинс умер от остановки сердца, вызванной передозировкой.

Foo Fighters опубликовали заявление, в котором просят "отнестись с максимальным уважением к семье своего коллеги в это невообразимо трудное время". У Хокинса была жена и трое детей.

Тейлор Хокинс присоединился к группе в 1997 году, до этого он два года был барабанщиком в группе Аланис Моррисетт.

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