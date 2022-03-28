Предварительный токсикологический тест, проведенный экспертами, показал в организме Хокинса не менее 10 веществ.
Согласно сообщению генпрокуратуры Колумбии, анализ обнаружил следы марихуаны, опиоидов, трициклических антидепрессантов и бензодиазепинов, которые используют для лечения бессонницы или тревожности. Как пишет издание Semana, Хокинс умер от остановки сердца, вызванной передозировкой.
Foo Fighters опубликовали заявление, в котором просят "отнестись с максимальным уважением к семье своего коллеги в это невообразимо трудное время". У Хокинса была жена и трое детей.
Тейлор Хокинс присоединился к группе в 1997 году, до этого он два года был барабанщиком в группе Аланис Моррисетт.
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