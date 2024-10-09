Måneskin распадается? Музыканты объявили о паузе в карьере группы

Уже давно в сети ходят слухи, что участники коллектива, в частности, Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи, Итан Торкио больше не будут выступать на одной сцене. Уже несколько месяцев группа не дает концертов и не появляется в полном составе на публике. Более того, каждый из музыкантов начал развивать карьеру вне группы.

Дамиано ответил на слухи и подтвердил, что они с коллегами решили приостановить свою деятельность. Заявление прозвучало во время эфира на итальянском телевидении. Певец сказал, что хочет сосредоточиться на сольной карьере. Он сказал, что участники группы приняли совместное решение о паузе, чтобы каждый из них мог переосмыслить творчество группы и решить, куда двигаться дальше.