Малахов сделал неожиданное признание на фоне слухов о его здоровье

Трогательное признание телеведущий сделал в сторис своего Инстаграм-аккаунта. Малахов в приподнятом расположении духа обратился к фанатам и заявил, что ему не стыдно признаться, что до двенадцати лет он верил в Деда Мороза. Кроме того, ведущий призвал продолжать верить в чудеса и загадывать заветные желания.

По словам Малахова, чем дольше люди продолжат верить в чудо и сказку, а также верить, что их письма для Деда Мороза, Санта Клауса или просто отправленные во Вселенную могут исполниться, тем дольше чудеса в самом деле будут встречаться в наших жизнях.

В заключение своего обращения Малахов пожелал всем своим подписчикам «верить в это чудо». Он отметил, что нужно продолжать писать, не бояться, участвовать и сохранять веру, что «все в этой жизни возможно».