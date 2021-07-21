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Максим Галкин уже давно активно ведет блог в Instagram и радует фанатов фотографиями. Недавно артист буквально ошеломил своих подписчиков, опубликовав полуобнаженную фотографию.
Maksimas Galkinas
Maksimas Galkinas
© Instagram

Галкин не так давно отправился на отдых к морю и последнее фото из отпуска стало настоящей сенсацией. На нем артист не стесняясь демонстрирует свое спортивное тело в узких плавках и, выполняя акробатический трюк.

45-летний юморист подписал фотографию: "Всем дарю заряд энергии на неделю!". Поклонники отреагировали незамедлительно, а кто-то даже стал в деталях изучать снимок. Многие подписчики недоумевают, как Галкину удается так молодо выглядеть.

"Spiderman нервно курит в сторонке", "Как вы это сделали? Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе", "Прям Джеки Чан!", "Трусишки слишком узкие", - пишут юмористу в комментариях.

В этом году Максим Галкин отметил свое 45-летие и уже скоро его ждет еще один юбилей - 20 лет совместной жизни с Аллой Пугачевой.

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