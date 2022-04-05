Сейчас Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети находятся в Израиле. Ранее украинский певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал, что шоумен остался без рекламных контрактов. Благодаря этому у телеведущего стало больше свободного времени, а потому он позволил себе отпуск за границей.

Однако находясь за рубежом телеведущий придумал, как ему подзаработать. Выступления состоятся по меньшей мере в шести городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Отметим, что ранее в одном из интервью Галкин рассказал, что ощущает свою ответственность за будущее двойняшек Гарри и Лизы, ему также нужно позаботиться и об Алле, которая почти не дает концертов.