aA
Шоумен Максим Галкин, который остался без рекламных контрактов в России, нашел новый источник дохода. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист лично обратился к поклонникам и пригласил их на свои будущие концерты в Израиле.
Maksimas Galkinas
Maksimas Galkinas
© Scanpix

Сейчас Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети находятся в Израиле. Ранее украинский певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал, что шоумен остался без рекламных контрактов. Благодаря этому у телеведущего стало больше свободного времени, а потому он позволил себе отпуск за границей.

Однако находясь за рубежом телеведущий придумал, как ему подзаработать. Выступления состоятся по меньшей мере в шести городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Отметим, что ранее в одном из интервью Галкин рассказал, что ощущает свою ответственность за будущее двойняшек Гарри и Лизы, ему также нужно позаботиться и об Алле, которая почти не дает концертов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
Статьи по теме:

В России запрещают артистов, не поддерживающих войну с Украиной

Российские власти снова запрещают выступления...

TOP новостей

Война в Украине. Эксперты: Россия готовит наступление на город Славянск

Война в Украине продолжается больше месяца. США...

Спикер Сейма Литвы: Россия - это раковая опухоль ООН, ее следует исключить из организации

Обладая правом вето в Организации Объединенных Наций (...

Министерства предлагают Сейму не ограничиваться запретом Z и георгиевской ленты

Министерства внутренних дел и юстиции предлагают...

Грибаускайте: санкции Европы к России – дырявые, реакция Запада на войну – слишком мягкая

Экс -президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что...

Визит в Украину потряс до глубины души: людей убивают зверскими способами

Трое литовских депутатов - Паулюс Саударгас, Лауринас...