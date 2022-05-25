В частности, артист дает благотворительные концерты в Израиле и часть вырученных средств отправляют благотворительным фондам, которые помогают беженцам из Украины.

"Как и обещал, часть денег, которые я заработал на концертах в израильском туре, я переведу беженцам из Украины, фондам, помогающим беженцам. Это я уже сделал. Перевел средства в несколько фондов", — рассказал артист.

Юморист поделился, что обычно не афиширует, когда занимается благотворительностью. Впрочем, об этом необходимо говорить, чтобы каждый начал помогать.

"Обычно, когда я занимаюсь благотворительностью, я не афиширую свое участие в добрых делах, но я считаю, что сейчас просто необходимо афишировать и рекламировать деятельность фондов, организаций, людей, самоотверженно помогающих пострадавшим в этой катастрофической ситуации", — отметил Галкин.

Юморист же, в свою очередь, и дальше будет заниматься благотворительностью, ведь считает это своим долгом.

"Я буду помогать беженцам из Украины. У меня будет много концертов по всему миру, надеюсь, и в России. И в разные фонды я буду присылать деньги. Критерием, безусловно, будет не то, в какой стране зарегистрирован фонд. Критерий – прозрачность, уверенность, что средства дойдут до адресата. Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина РФ, разделяющего ответственность за происходящее", — добавил Галкин.