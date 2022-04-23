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“Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело”, — написал артист в своем Instagram.
Maksimas Galkinas / Foto: Instagram, Delfi
Maksimas Galkinas / Foto: Instagram, Delfi

Войну он назвал “величайшей людской трагедией” и “гуманитарной катастрофой мирового масштаба”.

Билеты на концерты Галкина в Израиле пользуются таким спросом, что пришлось организовать еще 11 дополнительных выступлений, отметило издание Фокус.

Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и двумя детьми уехал в Израиль.

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