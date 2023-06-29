Мадонна попала в реанимацию из-за "серьёзной бактериальной инфекции"

Мадонна провела несколько дней в реанимации в одной из больниц Нью-Йорка из-за "серьезной бактериальной инфекции".
По словам ее менеджера, певица идет на поправку, но все еще нуждается в пристальном наблюдении врачей.
Из-за болезни 64-летняя поп-дива вынуждена отложить начало своего мирового турне The Celebration, посвященного 40-летнию ее музыкальной карьеры.
Первый концерт был запланирован в Ванкувере 15 июля.
Обладательница «Грэмми» пообещала исполнить свои лучшие хиты, список которых она составила исходя из пожеланий поклонников.
Euronews
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