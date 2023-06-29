29 июня 2023 г. 09:49

Мадонна попала в реанимацию из-за "серьёзной бактериальной инфекции"

 
Euronews
Madonna / Foto: Vida Press, Scanpix
Madonna / Foto: Vida Press, Scanpix
По словам ее менеджера, певица идет на поправку, но находится под пристальным наблюдением врачей. Из-за болезни отложено ее мировое турне, посвященное 40-летию музыкальной карьеры.

Мадонна провела несколько дней в реанимации в одной из больниц Нью-Йорка из-за "серьезной бактериальной инфекции".

По словам ее менеджера, певица идет на поправку, но все еще нуждается в пристальном наблюдении врачей.

Из-за болезни 64-летняя поп-дива вынуждена отложить начало своего мирового турне The Celebration, посвященного 40-летнию ее музыкальной карьеры.

Первый концерт был запланирован в Ванкувере 15 июля.

Обладательница «Грэмми» пообещала исполнить свои лучшие хиты, список которых она составила исходя из пожеланий поклонников.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Euronews
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии