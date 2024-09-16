2024.09.16 14:02

Лучшие наряды знаменитостей на церемонии награждения Emmy

 
rus.DELFI.lv
Emmy apdovanojimai
Emmy apdovanojimai
ФОТО: Scanpix

Главным светским событием минувших выходных стала церемония награждения телевизионной премии Emmy, и, в первую очередь, выход гостей на красной дорожке. В целом звезды были на удивление лаконичны в выборе нарядов, хотя традиционный блеск и гламур, несомненно, присутствовали. После многих лет чрезмерно роскошных образов такой скромный подход - довольно освежающее изменение. Вместо того чтобы кричать: „Посмотрите на меня!“, лучшие платья на Emmy элегантно шептали: „Вы меня заметили?“.

В этом году церемония прошла уже дважды. В прошлом году она была отложена из-за забастовки актеров и сценаристов, охватившей в то время телевизионную индустрию - и состоялась в январе этого года.

На 76-ю церемонию вручения Emmy, проходившую 15 сенября в театре Peacock в Лос-Анджелесе, звезды явились в роскошных и ярких нарядах. Хотя преобладал классический черный цвет, были и звезды, одетые с ног до головы в розовый, мерцающий изумрудный и королевский темно-синий. И не только платья заслуживают пристального внимания - ночь также была наполнена несколькими великолепными ювелирными моментами. Слишком хороши, чтобы их не оценить. Например, бриллианты Tiffany & Co., которые были извлечены из архивов и датируются 1920-ми годами.

Мерил Стрип предпочла свободный розовый брючный костюм с розовой блузкой.

Актриса Риз Уизерспун была одета в длинное платье с вышивкой из коллекции Christian Dior Cruise 2025. Свой гламурный образ она дополнила украшениями Bucherer.

Звезда „Бриджертонов“ Никола Кохлан выделилась футуристическим блестящим платьем и украшениями De Beers.

Дженнифер Энистон выбрала платье от Oscar de la Renta и украшения Tiffany & Co.

Излучающая сексуальную привлекательность София Вергара пришла на мероприятие в красном платье Dolce & Gabbana и украшениях Lorraine Schwartz.

Для Селены Гомес бархатное платье от Ralph Lauren было сшито на заказ. Она также дополнила свой образ украшениями Tiffany & Co.

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