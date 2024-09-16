Лучшие наряды знаменитостей на церемонии награждения Emmy

В этом году церемония прошла уже дважды. В прошлом году она была отложена из-за забастовки актеров и сценаристов, охватившей в то время телевизионную индустрию - и состоялась в январе этого года.

На 76-ю церемонию вручения Emmy, проходившую 15 сенября в театре Peacock в Лос-Анджелесе, звезды явились в роскошных и ярких нарядах. Хотя преобладал классический черный цвет, были и звезды, одетые с ног до головы в розовый, мерцающий изумрудный и королевский темно-синий. И не только платья заслуживают пристального внимания - ночь также была наполнена несколькими великолепными ювелирными моментами. Слишком хороши, чтобы их не оценить. Например, бриллианты Tiffany & Co., которые были извлечены из архивов и датируются 1920-ми годами.