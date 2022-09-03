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Примадонна Алла Пугачёва ответила на обвинения телеведущего Владимира Соловьёва в молчании на тему спецоперации на Украине. Певица прокомментировала поведение журналиста в социальных сетях.
Ala Pugačiova
Ala Pugačiova
© Scanpix

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — написала артистка.

Ранее Соловьёв возмутился возвращению Пугачевой в Россию. "Если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?" — в никуда задал вопросы телеведущий.

В другом видео, Соловьёв, выступая перед школьниками 1 сентября, задаёт уже более адресные вопросы. Сначала он спросил, знакомы ли они с культовой франшизой Джоан Роулинг. Затем телеведущий попросил юных собеседников назвать самое сильное заклинание. Большинство ответили "Авада кедавра" — это заклинание, которое мгновенно убивает противника. Однако Соловьёв поспорил с детьми и отметил, что, по его мнению, самая сильная магия — это та, которая защищает заклинателя.

"Прочитайте уже другую книгу наконец, пожалуйста", — попросила Соловьёва старая "подруга" Ксения Собчак.

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