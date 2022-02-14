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Даже самые крепкие союзы знаменитостей часто распадаются, выливаясь в громкие разводы и многолетние судебные тяжбы. Пристальное внимание общественности привлекают не только подробности раздела имущества состоятельных экс-супругов, но и всплывающие скандалы из их некогда счастливой совместной жизни.
"Лента.ру" рассказывает о странных событиях, которые приводят к разладу в отношениях именитых пар, а также колоссальных суммах, полученных бывшими партнерами при расставании.
- 1. "Лишив меня всего, он сам все потерял" Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
- 2. Гонка за капиталом
- 3. Служебный роман
- 4. Восточная роскошь
- 5. "Закалил меня, за что ему большое спасибо"
- 6. Тысячи долларов на красоту бывшей жены
- 7. По миллиону за каждый год вместе
- 8. Все или ничего
- 9. Российские Ким и Канье
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