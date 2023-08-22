22 августа 2023 г. 15:58

Лидер группы "Звери" Роман Билык, выступавший против войны, теперь выступает на войне

 
bbcrussian.com
ФОТО: Скриншот видео
Лидер и вокалист рок-группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными, воюющими в Украине, пишут российские СМИ, подхватив появившееся вчера сообщения "военкора" Семена Пегова.

Пегов опубликовал видео, в котором Билык сначала в шлеме и бронежилете наблюдает за выстрелом из некого оружия, а затем поет по гитару песню.

До сих пор лидера "Зверей" считали противником войны. Группа опубликовала антивоенное заявление 28 февраля 2022 года.

В мае стало известно, что группа «Звери» не выступит в рамках Петербургского международного экономического форума. До этого преподаватель Московского государственного института культуры Юрий Кот, у блога которого 140 тысяч подписчиков на платформе «Дзен», возмущался решением организаторов ПМЭФ пригласить «Зверей» выступать в рамках ПМЭФ.

По данным СМИ, Билык, родившийся в Таганроге, в детстве несколько лет жил в Мариуполе. Также обращается внимание на то, что сделанные им ранее антивоенные записи в инстаграме стали недоступны.

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