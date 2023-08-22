Лидер группы "Звери" Роман Билык, выступавший против войны, теперь выступает на войне

Пегов опубликовал видео, в котором Билык сначала в шлеме и бронежилете наблюдает за выстрелом из некого оружия, а затем поет по гитару песню.

До сих пор лидера "Зверей" считали противником войны. Группа опубликовала антивоенное заявление 28 февраля 2022 года.

В мае стало известно, что группа «Звери» не выступит в рамках Петербургского международного экономического форума. До этого преподаватель Московского государственного института культуры Юрий Кот, у блога которого 140 тысяч подписчиков на платформе «Дзен», возмущался решением организаторов ПМЭФ пригласить «Зверей» выступать в рамках ПМЭФ.