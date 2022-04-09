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Лидер одной из самых известных украинских групп "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение к россиянам на русском языке, в котором осудил их за молчание и поблагодарил тех, кто все же вышел на протесты.
Sviatoslavas Vakarčiukas
Sviatoslavas Vakarčiukas
© AFP / Scanpix

Рок-музыкант, а сейчас еще и боец территориальной обороны Вакарчук сказал, что в последнее время к нему часто обращаются журналисты оппозиционных СМИ, чтобы узнать его мнение о происходящем.

"Это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят", - сказал Вакарчук в видеообращении по-русски.

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"Вы молчали тогда, когда надо было говорить и действовать, когда Путин, чье второе имя сейчас Антихрист, пришел к власти, вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию, вы тоже в основном молчали. Потом когда Россия наглым образом забрала у нас Крым, именно так, забрала, украла, многие из вас в душе даже гордились этим, а многие не только в душе, и говорили, что Крым вернулся в родную гавань.

А потом восемь лет, кода ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, вам не хватило смелости и мужества десятками тысяч, сотнями тысяч, миллионами выйти на улицу и протестовать против этих страшных вещей. А раньше вы могли. В 91-м году миллион человек вышло в Москве на площади, чтобы свергнуть империю зла. Но это было раньше, а сейчас только посты в "Фейсбуке" и сочувствие по телефону. Это не поможет.

Нам не нужно сочувствие по телефону или в "Фейсбуке", нам нужны действия (...) Отдельное спасибо хочу выразить тем, кто отважился выйти на протесты или открыто, публично заявлял свою позицию по отношению к зверствам российской армии", - сказал музыкант.

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bbcrussian.com
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