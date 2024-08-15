Летний плейлист Барака Обамы: Charli XCX, Билли Айлиш, The Rolling Stones и Боб Дилан

„Люди всегда обвиняют Обаму в том, что он нанял команду стажеров для составления этих списков, но нетрудно поверить, что это работа богатого высокообразованного либерала, у которого достаточно свободного времени, чтобы следить за тем, что получает хорошие отзывы в The New York Times. Как всегда, в списке много хорошей музыки, но она не является неправдоподобно малоизвестной или ультрасовременной“, — пишет Dazed.