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Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в своем Instagram-аккаунте, что заразилась коронавирусом. Из-за этого ей пришлось отменить поездку в Дубай.
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом и осталась без отпуска
© Sputnik / Scanpix

По словам Кудрявцевой, незадолго до Нового года ее дочь Маша подхватила какой-то вирус. "Заболела сильно, у нее была температура 38.8. Я была вообще в истерике и в панике… Я с Маней неделю в обнимку спала, она с меня не слезала, капризничала", — поделилась ведущая. Так как девочка болела, семья решила не звать на праздник большое количество родственников. Девочка уже пошла на поправку: она до сих пор "вяленькая", но ее здоровью больше ничего не угрожает.

После выздоровления Маши Кудрявцева решила отдохнуть с мужем в Дубае. Чтобы вылететь в другую страну, паре пришлось сдавать тесты на коронавирус. Анализ показал, что у телеведущей оказался положительный результат. "Я все эти дни чувствовала какую-то слабость, но я настолько была вымотана болезнью своей дочки, я так устала, что я все на это списывала. То есть у меня болела голова, я пила таблетки, у меня была слабость дикая, и у меня заложило нос", — описала свое состояние Кудрявцева. Она добавила, что ее болезнь проходит в легкой форме. Тем не менее телезвезде пришлось отменить отдых за границей.

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Lenta.ru
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