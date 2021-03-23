Лера Кудрявцева объяснила госпитализацию хронической усталостью

«Стресс и хроническая усталость дали сбой на физику. Короче, отдыхать надо», - заявила знаменитость.
Ранее Кудрявцева объявила своим подписчикам в Instagram, что она попала в больницу, но не уточнила, что именно с ней случилось. Затем пиар-менеджер Кудрявцевой в интервью «Пятому каналу» пояснил, что ведущая чувствует себя хорошо и в настоящий момент находится на обследовании.
Напомним, что Кудрявцевой стало плохо в ходе съёмок одного из телевизионных проектов. Телеведущая напугала поклонников сообщением о том, что попала в больницу, загадочно подписав пост словом «реанимация».
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обнаружен еще один опасный штамм коронавируса: с завтрашнего дня возможно ужесточение карантина (225)
Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните сказала...
В Сантаришкской клинике мрачное настроение: это может быть сигналом третьей волны (7)
В Литве уже в течение некоторого времени бьют в набат,...
Аналитик: третья волна пришла раньше, проблема - Вильнюс (32)
Действия по обузданию коронавируса должны применяться...
Профессор: возможно, с середины апреля будем фиксировать по 1000 случаев в день (22)
Профессор Литовского университета медицинских наук...
В Литве меняют план массовой вакцинации: от принципа, кто первый, тот и получит, отказались (22)
В Литве столкнулись с проблемами поставки вакцины от...