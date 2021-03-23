Лера Кудрявцева объяснила госпитализацию хронической усталостью

«Стресс и хроническая усталость дали сбой на физику. Короче, отдыхать надо», - заявила знаменитость.

Ранее Кудрявцева объявила своим подписчикам в Instagram, что она попала в больницу, но не уточнила, что именно с ней случилось. Затем пиар-менеджер Кудрявцевой в интервью «Пятому каналу» пояснил, что ведущая чувствует себя хорошо и в настоящий момент находится на обследовании.

Напомним, что Кудрявцевой стало плохо в ходе съёмок одного из телевизионных проектов. Телеведущая напугала поклонников сообщением о том, что попала в больницу, загадочно подписав пост словом «реанимация».