“Конечно, готов. И поедет, если позовут”, — сказал он. Правда, размер гонорара не уточнил.
Пока же даже самые пророссийские артисты не стремятся выступать там, где небезопасно. Например, Министерство обороны РФ сообщило, что Николай Расторгуев в рамках акции “Лучшим воинам мира” посетил с концертом российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. Там же побывали Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.
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