Легендарная Кайли Миноуг выступит в Литве

Достигшая статуса иконы в мире музыки, Кайли за свою жизнь успела, наверное, действительно все. Ее карьера началась с сериала „Соседи“, где она сыграла роль обычной девушки, а ее экранный и реальный роман с Джейсоном Донованом согревал сердца миллионов людей. Вскоре жизненный путь привел Кайли на музыкальную сцену, и с годами артистка стала одной из культовых звезд в мире танцевальной музыки.

Несмотря на трудности в работе, страсть Кайли к ее призванию только усиливается. „Я испытываю невероятное счастье, когда через творчество у меня получается выразить самые глубокие эмоции или мысли, которые меня беспокоят – это как поговорить с другом, – рассказывает Кайли. – Говорить правду полезно. Когда я могу это делать, мне нравится не просто стрелять словами, а скорее, создавать ими живописные картины. Мне нравится, когда правда облачена в поэзию, когда она не очевидна“.