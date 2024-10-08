Легендарная Кайли Миноуг выступит в Литве

Достигшая статуса иконы в мире музыки, Кайли за свою жизнь успела, наверное, действительно все. Ее карьера началась с сериала „Соседи“, где она сыграла роль обычной девушки, а ее экранный и реальный роман с Джейсоном Донованом согревал сердца миллионов людей. Вскоре жизненный путь привел Кайли на музыкальную сцену, и с годами артистка стала одной из культовых звезд в мире танцевальной музыки.
Самые яркие альбомы Кайли Миноуг Kylie, Light Years и Fever оказали неоспоримое влияние на популярную музыку, подарив миру и такой незабываемый хит, как Can’t Get You Out Of My Head.
Несмотря на трудности в работе, страсть Кайли к ее призванию только усиливается. „Я испытываю невероятное счастье, когда через творчество у меня получается выразить самые глубокие эмоции или мысли, которые меня беспокоят – это как поговорить с другом, – рассказывает Кайли. – Говорить правду полезно. Когда я могу это делать, мне нравится не просто стрелять словами, а скорее, создавать ими живописные картины. Мне нравится, когда правда облачена в поэзию, когда она не очевидна“.
Новый альбом под названием Tension II, к выходу которого готовится артистка, продолжает эту тенденцию – в ее музыке глубокие переживания переплетаются с заводными танцевальными битами. Заглавный сингл с этого альбома Lights, Camera, Action уже вышел.
За свою карьеру Кайли продала свыше 80 миллионов пластинок по всему миру, ее песни были прослушаны на различных стриминговых платформах более пяти миллиардов раз, она выпустила 9 альбомов, покоривших вершины британских хит-парадов.
Таллиннский концерт Кайли Миноуг в рамках ее мирового турне Tension состоится 21 июня 2025 года на Unibet Arena. В продажу поступят только билеты на сидячие места, и их количество ограничено, поэтому стоит поторопиться.