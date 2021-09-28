Лариса Гузеева госпитализирована, состояние тяжелое

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Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на ковид и начальным повреждением почек, - сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, она сама себе сделала экспресс-тест на ковид, результат оказался положительным.
У Ларисы Андреевны нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Все это осложняет ее состояние и увеличивает риск появления осложнений. Сейчас медики оценивают состоянии актрисы как средней тяжести.
Она же как заправский репортер успела сделать и выложить снимок, как ей ставят капельницу.
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