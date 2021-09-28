aA
Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на ковид и начальным повреждением почек, - сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, она сама себе сделала экспресс-тест на ковид, результат оказался положительным.
Лариса Гузеева госпитализирована, состояние тяжелое
© RIA/Scanpix

У Ларисы Андреевны нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Все это осложняет ее состояние и увеличивает риск появления осложнений. Сейчас медики оценивают состоянии актрисы как средней тяжести.

Она же как заправский репортер успела сделать и выложить снимок, как ей ставят капельницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Бублик
Статьи по теме:

Гузееву затравили за шутку о женском предназначении (1)

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале...

TOP новостей

Около Каунасской клиники стоит очередь из скорых: врачи обратились к жителям (5)

В Литве выросло количество больных COVID-19 и другими...

Премьер Литвы: карантин вводить не планируем (59)

29 сентября правительство Литвы будет решать вопрос...

Пора проверить: придется ли вам в этом году платить налог на недвижимость (26)

В этом году в Литве обновили данные о стоимости...

Скончавшегося в лагере беженцев мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Вильнюсе (17)

В минувшее воскресенье в Рукле скончался тяжело...

В Вильнюс уже перевели первых мигрантов, в их числе 32 ребенка и 9 младенцев (25)

28 сентября в Вильнюсе, в Науининкай официально открылся...