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Несмотря на то, что в светской тусовке уже который год ходят слухи о том, что ее отношения с супругом — гитаристом Ильей Спицыным — трещат по швам, Лариса Александровна никак не комментировала эти сообщения. Но на днях Долина призналась, что действительно находится в статусе свободной женщины, — пишет “Собеседник”.
Лариса Долина развелась с третьим мужем после 20 лет брака
© Vida Press

С Ильей Спицыным Долина познакомилась в конце 90-х годов. Он устроился в ее коллектив музыкантом, а в один из вечеров предложил сделать массаж. Тогда певица была замужем за гитаристом Виктором Митязовым, но отказать Спицыну не смогла. После сеанса Долина поняла: влюбилась, как девочка. Развод с Митязовым был тяжелым. Не уходить из семьи ее просил даже поэт Михаил Танич, написавший ей “Погоду в доме”. Но Долина заявила, что просто потеряла голову. С Ильей она прожила в браке двадцать лет.

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Сейчас Лариса Александровна перестала скрывать, что находится в статусе свободной женщины. “Я трижды была замужем, — заявила артистка. — И мне так хорошо сейчас”.

Певица уверяет, что больше выходить замуж не планирует. И добавляет: разговоры о том, что у нее появился новый фаворит, за которого она собирается замуж, — полная чушь.

Дотошные поклонники, впрочем, поспешили внести свои правки: юридически, утверждают они, Долина замужем за Спицыным и не была — только сожительство. Но что важнее — формальный статус или фактический?

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