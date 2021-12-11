Лариса Долина назвала самую плохую песню из своего репертуара

“Нет песен, которые меня раздражают. Я с юности приучила себя, что каждую песню должна любить”, — поделилась воспоминаниями о начале карьеры артистка. Она добавила, что нельзя петь песни которые не нравятся — так как зритель сразу это почувствует.
“Это когда-то в советские времена, когда я только начинала, мне приходилось идти на компромиссы, чтобы меня узнали. Я пела очень много плохих песен”, — разоткровенничалась певица. При этом Долина не стала признаваться, что ей за них стыдно. На вопрос ведущей она ответила: “Не то, чтобы стыдно, просто они не мои”.
Долина в качестве “плохих песен” даже назвала конкретные композиции. Артистка вспомнила про композитора Евгения Птичкина. Она назвала плохой его песню: “Вы хотели мне что-то сказать”.
Инетренет, как говорится, все помнит, но не везде. Эту песню в исполнении Ларисы Долиной можно найти, например, в VK. А вот так ее исполнила Анна Герман.
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