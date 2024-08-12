"Купил билет, чтобы сказать, что ты дебил". Провокатор оскорблял Галкина на концерте в "Дзинтари"

Видео, где можно услышать, как сидящий в первом ряду мужчина оскорбляет Галкина, массово публикуют прокремлевские Телеграм-каналы. В ролике видно, как артист подходит к зрителю с вопросом, какие у него проблемы, на что тот отвечает, что купил билет в первый ряд, чтобы сказать Галкину, что „он дебил“.
Артист в ответ поблагодарил мужчину за „пользу семье“. Затем зритель хочет отдать Галкину букет, но тот отвечает, что не примет цветы, и мужчина выкладывает на сцену по две гвоздики.
Некоторые СМИ утверждают, что этот зритель - „российский блогер Максим“, который ранее уже пытался провоцировать на конфликт актера Артура Смольянинова.